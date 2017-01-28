Misafirlerini Sirke İkramıyla Ağırlıyor

Bursa Üretici Köylüler Kooperatifi Birliği Başkanı Reşat Akyel, yaptığı açıklamada, dolu hasarı nedeniyle ellerinde kalan elmaları değerlendirmek amacıyla sirke üretimine başladığını söyledi.

''3 YILDIR ÇAY DEĞİL, SİRKE İKRAM EDİYORUM''

Ürettiği sirkeyi misafirlerine de tattırmak istediğini ifade eden Akyel, "İnsanın, ürettiği ve güzel bulduğu bir lezzeti misafirlerine ikram etmesi atalarımızdan gelen bir şey. Peygamber Efendimizin de yapmış olduğu sirkeyi üretmek, bana da nasip oldu. Ben de buraya gelen herkese 3 yıldır çay değil, sirke ikram ediyorum. İsteyene çay da ikram ediyorum." diye konuştu.

''BEN İÇMEM'' DİYENLER OLUYOR

Ürettiği düşük asitli sirkeden ikram ettiğinde misafirlerinin önce şaşırdığını anlatan Akyel, "Sirke ikram edeceğimi söylediğimde 'Ben içmem.' diyenler oluyor. 'Sirke içilir mi? Biz salataya koyuyoruz.' diyorlar ama ikram ettikten sonra beğeniyorlar. 'Bir bardak daha alabilir miyim?' diyenler bile oluyor." ifadelerini kullandı. Akyel, her gün sirke içtiğini ve sirkenin kendisini zinde tuttuğuna inandığını dile getirdi

''SİRKE HARİKA BİR ŞEY''

Reşat Akyel'in misafirlerinden Erol Boztekin de Akyel ile yaklaşık 2 yıl önce tanıştıklarını söyledi. Kendisine de ilk önce sirke ikram edildiğini belirten Boztekin, "O sirke gerçekten harika bir şeydi. Ondan sonra sabahları sık sık gelirim, önce sirkesini ısmarlar bana, muhabbetimizi ederiz. Kendisiyle tanıştığımdan beri dışarıdan sirke almıyorum. 'Başkanım benim sirke bitti.' diyorum' hemen getiriyor." şeklinde konuştu.

''ÜZÜM VE ELMA SİRKESİ KİLO KAYBI SAĞLAR''

Boztekin, sirke ikramını ilk defa Akyel'den gördüklerini anlatarak, zamanla sirke içmeye alıştıklarını kaydetti. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Birimi Sorumlusu Sevinç Yetişen de sirkenin 6. yüzyıldan beri yaraları iyileştirmede kullanılan ve pek çok faydalı özelliklere sahip, antioksidan ve antimikrobiyal gıda olduğunu söyledi. Sirkelerin üretildikleri meyvelerin yapısal özellikleri nedeniyle mikrop öldürücü etkilere sahip olduğunu aktaran Yetişen, şöyle konuştu: "İçindeki antibakteriyel temizleyici özelliği nedeniyle meyve ve sebzelerin temizliğinde kullanıldığı gibi sulandırılarak ağız ve diş temizliğinde de kullanılabilir. Özellikle böcek sokmalarında antialerjik etkisi vardır. Üzüm ve elma sirkesinin kilolu deneklerde kilo kaybı sağladığı gözlenmiştir. Özellikle organik elma sirkesi tüketmenin, öğünler arasında daha uzun süre tokluk hissi yaratarak fazla kilolardan kurtulmaya destek olduğuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Damar, karaciğer ve böbrekler için de detoks niteliğindedir."

''GÜNDE 2 ÇORBA KAŞIĞI TÜKETİLMESİ YETERLİ''

Yetişen, sirke çok asitli olduğundan doğrudan içmenin zararlı olduğunu vurgulayarak, "Uzun süren hıçkırıklara ve sindirim sisteminde tahrişe neden olur. Yan etkilerinden kaçınmak ve en iyi sonucu almak için sağlıklı kişilerin günde bir defa ılık ballı suyun içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyup içmesi ya da salatalara birer yemek kaşığı koyarak günde 2 çorba kaşığı tüketmesi yeterlidir." ifadelerini kullandı.



