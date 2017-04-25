Misafir Öğrenciler Gözyaşlarıyla Ülkelerine Dönüyor

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli'nde konuk edilen misafir ülke çocukları gözyaşları içinde ülkelerine dönüyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli'ye gelen misafir çocuklar bir hafta boyunca Türk ailelere konuk oldu. Festival süresince pek çok şey paylaşan çocuklar ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarını tutamadılar. Misafir ülkelerden biri olan Makedonyalı çocuklar Mimar Sinan Ortaokulu velilerine konuk olmuştu. Türk ailelerden ayrılmakta zorlanan Makedonyalı çocuklar ülkelerine dönmek üzere hazırlık yaparken duygu dolu anlar yaşadılar. Birbirlerine sıkıca sarılarak tekrar görüşme temennilerinde bulunan çocuklar iletişim bilgilerini de paylaştılar, bol bol fotoğraf çekildiler. - KOCAELİ