Misafir Odaları İçin Kullanışlı Fikirler

Küçük evlerde misafirlere özel bir oda ayırmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle misafir geldiğinde onların rahat edebileceği ayrı bir alan oluşturmak neredeyse imkansızdır. Eğer evinizde misafir odası yapabileceğiniz ayrı bir oda yoksa; bu yaratıcı çözümler sayesinde birkaç fikri bir arada kullanabilir ve misafirleriniz için kullanışlı alanlar yaratabilirsiniz.

Misafirleriniz için ayrı bir oda ayıramıyorsanız; kullanacağınız fonksiyonel mobilyalar sayesinde özel durumlarda kullanabileceğiniz yataklar oluşturabilirsiniz. Küçük oturma odasından çocuk odasına, çalışma odasından salona kadar evinizin her alanında kullanabileceğiniz açılır kapanır kanepe ya da sistemler, günlük hayatınızda yer kaplamazken acil durumlarda misafir ağırlayabilmenizi sağlayacaktır.

Akıllı mobilyalar, her zaman küçük dairelerin kurtarıcısı olabilir. Eğer eviniz çok küçükse, buna rağmen misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir alana ihtiyacınız varsa; hem küçük evinizi daha kullanışlı hale getirecek, hem de fazladan depolama alanı oluşturacak akıllı sistemlerden edinebilirsiniz. Kapalıyken bir dolap kapağı ya da şifonyer görünümüne gelirken açıldığında yatağa dönüşebilen fonksiyonel mobilyalar, geniş dolap sistemleriyle birleştirilerek size fazladan alan ve fonksiyon sağlayabilir.

Evinizde bir çalışma odanız varsa, çalışma odanızın bir kısmını misafirleriniz için kullanabilirsiniz ya da evinizdeki boş bir odayı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hem çalışma odası olacak, hem de misafirleriniz geldiğinde onlara yatabilecekleri bir yatak oluşturacak şekilde dekore edebilirsiniz. Kapalıyken küçük bir koltuk, açıldığında ise büyük bir yatak olabilen portatif bir oturma mobilyası edinebilir, çalışma masanız, kitaplık ve dolaplarınızın yanında gün içinde oturup kitap okuyabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde ise yatak fonksiyonunu kullanarak günlük yaşamınızda size fazlalık sağlamayan fakat kullanışlı olan bir oda elde edebilirsiniz.

Evinizde büyük fakat az sayıda oda varsa; yaratıcı oda ayırma fikirlerinden ilham alabilirsiniz. Büyük bir kitaplık, yarım duvar, paravan ya da perde: İlginizi çeken ve evinizin dekorasyonuna uyum sağlayan bir ayırıcı fikri yardımıyla odayı bölerek bir kısmını misafir odası yapabilirsiniz. Diğer alanı ise ihtiyaç ve ilgi alanlarınız doğrultusunda çalışma odası, kütüphane, küçük bir oturma alanı gibi farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.

Her kadının hayallerinden biri bir giyinme odası olmasıdır. Kıyafet ve aksesuarlarınızı düzgün bir şekilde depolayabileceğiniz ve küçük yatak odanızda fazlalık yaratan gardıroplardan kurtulmanızı sağlayacak şık bir giyinme odası… Eğer evinizde fazladan bir odanız varsa; bu odayı değerlendirmek için yine ayırıcı fikirlerden yararlanabilirsiniz. Bir kısmını küçük bir giyinme odası bölümü yapacağınız odanın kalan kısmını misafir odasına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca fazladan dolap yapacağınız bu oda, fazla eşyalarınızı saklayacağınız ve evinizi daha düzenli hale getirmenizi sağlayacak bir depo alanı da olabilir.