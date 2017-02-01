Fenerbahçe'de Affedilen Emenike İçin Üç Amerika Kulübü Devreye Girdi

Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Miroslav Stoch için transferin son gününde Slavia Prag'ın devreye girdiği iddia edildi.



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre kadroda forma şansı bulamayan Miroslav Stoch ile Çek ekibi Slavia Prag'ın prensip anlaşmasına vardığı fakat bonservis sorununu çözemedikleri belirtildi.



EMMANUEL EMENİKE İÇİN MLS SESLERİ



Yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe'de kadro dışı olan Emmanuel Emenike için ABD transferi gündeme geldi. Daha önce Rus ve Çin kulüpleri ile temasa geçen Emenike'nin MLS'de de kulüp aradığı bildirildi.

YAŞI DAHA GENÇ



Şubat ayı tarihinde transfer dönemi açılacak olan ABD'de Nijeryalı forvet için 3 kulübün gündemde olduğu kaydedildi. Bunlardan bir tanesinin New York Red Bull olduğu iddia edilirken, 2 kulübün daha olduğu belirtildi. Emenike'nin genç yaşının ve Avrupa'dan gelecek olmasının transfer için avantaj teşkil edebileceği ifade edildi.