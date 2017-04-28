Mirkelam

"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 28 Nisan'da Beyrut Performance'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mirkelam

"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 28 Nisan'da Beyrut Performance'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kartal

Mekan : Beyrut Performance

Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Mirkelam

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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