Mirkelam

"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 15 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mirkelam

"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 15 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : IF Performance Hall Ataşehir

Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Mirkelam

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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