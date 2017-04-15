Mirkelam
"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 15 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.
"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 15 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : IF Performance Hall Ataşehir
Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Mirkelam
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io