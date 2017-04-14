Mırıldandıklarım Haykırdıklarım, tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



"Enver Aysever, çocukluğumuzdan bugüne yaşadıklarımızı, farklı bir bakış açısıyla, eğlenceli bir dille, fotoğraf ve şarkılarla bizlere hatırlatıyor. Unuttuğumuz anılarımız, tebessümle karşımıza geliyor ve bugüne başka türlü bakmaya başlıyoruz. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda olmadı."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Mırıldandıklarım Haykırdıklarım



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır