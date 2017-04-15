Mircea Lucescu'dan İstifa Sinyali!
Rusya Ligi takımlarından Zenit'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Spartak Moskova maçında kötü bir sonuç alınması halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Mircea Lucescu, Zenit'ten ayrılıyor mu? Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Lucescu, takımdan gönderilmesi için bir neden olmadığını ancak Spartak Moskova maçında yaşanacak olası bir puan kaybının ardından istifa edebileceğini belirtti.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te 12 yıl geçiren ve ardından Rus takımı Zenit'in başına geçen Rumen teknik adam, Rusya'da istediği başarılara uzak kaldı. Zenit, Spartak Moskova ve CSKA Moskova'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
"SPARTAK MAÇINDAN SONRA AYRILMA KARARI..."
Spartak Moskova ile ligin kader maçına çıkacak olan Zenit'in tecrübeli teknik direktörü Lucescu, "Geçen sezona göre kötü sayılmayız. Sezon başlamadan önce çok oyuncumuz gitti. Spartak Moskova maçına odaklandım. O maçtan sonra takımda kalıp kalmayacağımı konuşuruz. Ayrılma gibi bir karar alınabilir. Oturup, karar veririz." dedi.
Rusya basınında çıkan haberlere göre eğer Lucescu, Spartak Moskova maçında olumsuz bir sonuç alması halinde istifasından önce Zenit Başkanı tarafından görevine son verilecek.
Kaynak: Sporx.com