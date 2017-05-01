Mircea Lucescu'dan Flaş Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Türk basınında yer alan "Lucescu, Dursun Özbek'le görüştü" haberleri hakkında konuşan Rumen teknik adam, "Siz daha Türk medyasını bilmiyorsunuz. Lig bittiğinde hep yazacak birini bulurlar. Orada çalışırken iyi izlenim bıraktığım için her sezonun sonunda beni şampiyon olamayan takımlara yazıyorlar. Galatasaray başkanıyla görüşmedim çünkü St. Petersburg'dan hiç ayrılmadım" ifadelerini kullandı.



Bu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten ayrılıp Zenit'in başına geçen deneyimli teknik adam pek de başarılı bir sezon geçirmiyor. Zenit 26 haftası geride kalan Rusya Premier Ligi'nde 52 puanla ikinci sırada. Lider Spartak Moskova'nın 60 puanı bulunuyor. Ajansspor