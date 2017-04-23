Mirasımız Derneği, Yeni Binasında

Mirasımız Derneği'nin (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) yeni genel merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde 5 katlı binaya taşınan derneğin genel merkezinin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapıldı. Törene, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, bazı gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan Demirci, Miraç Kandili gününde böyle bir çalışmanın tohumunun atıldığını vurgulayarak, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün elbette her Müslümanın canı, ciğeri ve vazgeçilmez sevdası olduğunu söyledi.



Demirci, Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal altındayken, kendilerinin sevgilerinin eksik ve çalışmalarının eksik olduğunu aktararak, bunun, bu çalışmaların artırılarak yapılması gerektiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.



Miraç Kandili'ni de tebrik eden Demirci, bundan sonra çalışmalarını bu yeni binada yürüteceklerini anlattı.



Demirci, 10 yıl boyunca büyük aşklarının biriktiğini belirterek, "Bugün bu aşkımızı ilan ediyoruz. Bütün dünyaya haykırıyoruz. Mescid-i Aksa İslam'ındır, Kudüs İslam'ındır. Hiçbir zaman ne Kudüs'ten ne de Mescid-i Aksa'dan vazgeçeceğiz. Çok yakın bir tarihte Aksa ve Kudüs, özgürlüğüne kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.