Mirasımız Derneği "2016 Kudüs Raporu"Nu Açıkladı

1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına ilişkin, "Trump'ın son açıklamaları Kudüs işgalini meşru hale getirme çabasıdır. Bu uluslararası bir suçtur, Müslümanlara yönelik tehdittir. Biz, bunu kabul etmiyoruz." dedi.



Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma Derneği (Mirasımız Derneği), Topkapı Eresin Otel'de düzenlenen toplantıda, 2016 Kudüs Raporu'nu açıkladı.



Toplantıya telekonferans yoluyla bağlanan Salah, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Kudüs ile ilgili açıklamalarına değinerek, "Trump'ın son açıklamaları Kudüs işgalini meşru hale getirme çabasıdır. Bu uluslararası bir suçtur, Müslümanlara yönelik tehdittir. Biz, bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.



Salah, Türkiye'yi çok özlediğini, İstanbul ve Ankara sokaklarında dolaşmayı arzu ettiğini dile getirdi.



Türkiye'ye yönelik operasyonların yapıldığına dikkati çeken Salah, Türk halkının birleşmesiyle bunların boşa çıkarılacağını kaydetti.



Medyanın ve camilerin, halkın birleşmesinde büyük işlev gördüğünü anlatan Salah, "Türkiye'deki Müslümanlar ancak yüksek bir iradeyle bir araya gelebilirse sabırla ve sebatta birleşirse kötülükleri püskürtebilirler." dedi.



"2017 Kudüs yılı olacak"



Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci de 2017'nin "Kudüs yılı" olarak tarihe geçeceğini ve Kudüs'ün 2017'de özgürlüğüne kavuşacağına dair inançlarının tam olduğunu belirtti.



Demirci, 2016 yılı içinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yapılan hak ihlallerini rakamlarla açıkladığı konuşmasında, şu bilgileri paylaştı:



"İsrail 2016 yılında Kudüs'te 2 bin 29 Müslümanı tutukladı. Ne yazık ki bu rakamın yarıya yakınını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsrail'in tutukladığı 2 bin 29 insanın 757'si çocuk, 79'u ise kadın. Yaşları 15-80 arasında değişen erkek tutuklu sayısı ise bin 193.



2016 yılı, Kudüs ve Mescid-i Aksa açısından oldukça zorlu geçti. İsrail, 24 Kudüslü Müslümanı şehit etti. Filistin genelinde ise şehit sayısı 120 oldu.



İsrail, BM kararlarını hiçe sayıyor. BM'nin işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yerleşim yeri açma girişimlerinin derhal durdurulmasına dair kararına rağmen İsrail, sadece 2016'da Kudüs sınırları içinde 128'i ev, 121'i iş yeri olmak üzere toplam bin 23 yıkım gerçekleştirdi."



"Mescid-i Aksa'ya çok sayıda saldırı düzenlendi"



Demirci, Mescid-i Aksa'nın geçen yıl bin 200 defa İsrail'in saldırısına maruz kaldığını aktararak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar özellikle UNESCO'nun 'Mescid-i Aksa'nın Yahudilikle bir alakası yok' kararından sonra artmıştır. İsrail, özellikle fanatik Yahudileri tam teçhizatlı askerler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya sokarak Müslümanların haremini kirletmektedir. 2016 yılında toplam 17 bin 474 İsrailli Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bunların 14 bin 231'ini oluşturan fanatik Yahudiler, Müslümanların hareminde ayin yapmaya kalkmıştır." ifadelerini kullandı.



İsrail tarafından 2016 itibarıyla 300 Müslümanın Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklandığına işaret eden Demirci, dernek olarak Mescid-i Aksa'nın muhtelif yerlerinde 9 onarım gerçekleştirdiklerini, Kudüs'teki 2 tarihi binayı restore ettiklerini anlattı.



Kudüs'ün Müslümanlardan arındırılıp Yahudileştirilmesi için kurulan dernek ve vakıf sayısının 3 bin civarında olduğunu vurgulayan Demirci, "Bu amaçla sözü edilen yapılanmaların Kudüs'e gönderdikleri yıllık yardım miktarı 1,5 milyar dolardır. 1,5 milyarlık İslam alemi ise ne yazık ki sadece 15 milyon dolar gönderiyor." ifadelerini kullandı.