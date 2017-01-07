Ebru Aksakallı'nın yazdığı, Bayram Gündoğdu'nun yo¨nettigˆi "Miras" adlı tiyatro oyununun gala gösterimi yapıldı.



Roza Sanat Merkezi oyuncularının sahneledigˆi iki perdelik oyun, Tuzla Belediyesi ev sahipligˆinde S¸ifa Ku¨ltu¨r Merkezi'nde tiyatroseverlerle bulus¸tu.



Tiyatro Roza Genel Sanat Yo¨netmeni Bayram Gündoğdu oyunda, Mu¨slu¨manlara haram kılınan "faiz" yerine, toplumlarda sınıfsal c¸atlakları o¨nleyen yardımlas¸ma ile kardes¸ligˆe davet eden helal kazanc¸ kapısı ac¸ılmasının gerekliligˆinin is¸lendiğini belirterek, "Helal ticaret yolunu vurguladıgˆımız ve bir babanın evlilik yolunda is¸ sahibi olmak isteyen ogˆluna verdigˆi destek su¨recinde ne gibi zorluklarla kars¸ılas¸tıgˆını anlatan bu hikayede, bazen kahkahalar, bazen de hu¨zu¨nlu¨ duygular yas¸atacak bir oyunla tiyatroseverlerle bulus¸acagˆız." ifadesini kullandı.



Gündoğdu, oyunun gu¨c¸lu¨ bir produ¨ksiyona sahip oldugˆuna işaret ederek, "her gec¸en gu¨n bir adım daha ileri" anlayıs¸ıyla du¨nden farklı olmayı s¸iar edindiklerini kaydetti.



Oyunu izlemeye gelenler arasında, Mavi Kumpanya Sanat Yo¨netmeni Volkan Taha S¸eker, Tekamu¨l Tiyatro Sanat Yo¨netmeni Yasin C¸etin, Bogˆazic¸i Oyuncuları Sanat Yo¨netmeni Ugˆras¸ Atay, Sahne Depo Sanat Yo¨netmeni Ebru Aksakallı, Tiyatro Sonreplik Sanat Yo¨netmeni Vahit C¸akmakçı, Tiyatro Minerva Sanat Yo¨netmeni I·brahim Yakut ile Karanfil Tiyatro Sanat Yo¨netmeni Ramazan Korkmaz da yer aldı.