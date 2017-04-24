Miranda Kerr ve Nikole Kidman, Günde Bir Öğün Atlayarak Zayıf Kalıyor

Dr. Joseph Mercola, 16: 8 diyetinin 3 altın kuralı olduğunu belirterek, "Günde bir öğünün atlanması lazım. Gece yemekten kaçınılması lazım ve 8 saat zarfında normal zamanlarda yenilen porsiyonlar ile yemek yenilmelidir" dedi.



Aç kalmak diyetisyenlerin yeni öne sürdüğü bir fikir olmamakla beraber ünlüler ve sağlığına düşkün yetişkinler tarafından gördüğü rağbet artıyor. 16: 8 diyeti günün 16 saatini aç geçirdikten sonra 8 saat boyunca yemeğe izin veriyor. Miranda Kerr ve Nikole Kidman'ın da uyguladığı bu diyet türünün enerjiyi arttıracağı ve fazla kilolardan kurtaracağı belirtiliyor. Meşhur sağlık uzmanlarından Lee Holmes haftanın iki gününü aç geçirdiğini belirtti. Bu akımı destekleyen hekimlerden Dr. Joseph Mercola 16: 8 diyetinin 3 altın kuralı olduğunu belirterek, "Günde bir öğünün atlanması lazım. Gece yemekten kaçınılması lazım ve 8 saat zarfında normal zamanlarda yenilen porsiyonlar ile yemek yenilmelidir. Yatmadan en geç bir kaç saat önce yemek yemeyi kesmenin mühim olduğunu, böylelikle midenin en az çalıştığı zamanda bir şeyler öğütmeye çalışmayacaktır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON