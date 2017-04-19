Miraç Yolunda Bir Gece Yürüyüşü" Etkinliği

Nisa-ül Aksa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Miraç yolunda bir gece yürüyüşü" konulu seminer düzenlendi.



Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Siyonizm'in amacının, Yahudileri, Siyon Dağı'nı merkez yapmak suretiyle Filistin topraklarında "vadedilen topraklara" hakim kılmak, sonra Yahudiliğin hakimiyetini bütün dünyaya yaymak olduğunu anlattı.



Siyonizm'in amaçlarından bir diğerinin de Kubbet'üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönümlük Harem-i Şerif'te Tevrat'ta yer aldığı ve ölçüleri belirtildiği şekliyle Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmek olduğunu ifade eden Harman, İngilizlerin önderliğinde Filistin toprakları üzerinde Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla bir İsrail devleti kuruluğunu aktardı.



Harman, bugün Siyonizm'in en büyük emelinin, diasporadaki bütün Yahudileri oraya toplamak olduğunu belirterek, "Yahudileri, hakim kılmak ki büyük bir kısmını topladılar. Dünya üzerinde 15 milyon Yahudi var, İstanbul'un nüfusu kadar. Ama bakın nüfus olarak çok az dünya nüfusu içerisinde dinlere göre dağılımında birinci sırayı iki milyar nüfusuyla Hristiyanlar, sonra bir buçuk milyar nüfusuyla Müslümanlar yer alıyor. Yahudi ne kadar? Hepsi topu topu 15-20 milyon. Bunun da 5-6 milyonu İsrail'de diğerleri Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın farklı yerlerindedir." diye konuştu.



Programın sonunda Ammar Acarlıoğlu ilahiler seslendirirken davetliler arasından yapılan çekilişte ise birinci gelen bir kişi, Kudüs'e seyahat etme hakkı kazandı.