Miraç" Sinemaseverlerle Buluştu

Yönetmenliğini Enes Hakan Tokyay'ın üstlendiği "Miraç" adlı film sinemaseverlerle buluştu.



AA muhabirine açıklamada bulunan Tokyay, Yasin Öksüz tarafından kaleme alınan senaryoyu ilk okuduğunda etkilendiğini ve projede yer aldığını söyledi.



Tokyay, film çekimlerinin dört hafta boyunca Şanlıurfa Halfeti ve Siverek'te sürdüğünü belirterek, "Filmi Temmuz ayında Ramazan döneminde çektik. Hissedilen 60 dereceydi ve o sıcaklıkta kayıt yapıyorduk. Filmde 'dede' karakterini oynayan Oğuz Oktay maalesef çekimler sırasında bir kalp krizi geçirdi ve bir süre ara verdik. Bu koşullarda çalışmak, çocuklarla da olmak bizi zorluyordu. İlk gün Arda adlı çocuk oyuncumuz da bayıldı. Fakat daha sonra duruma alıştık ve çekimler rahat geçti." dedi.



Filmin kast seçimlerinde titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Tokyay, şöyle devam etti:



"Birincisi filmde doğru çocuk seçmek çok önemliydi. Sinema filmi koşullarında başrol olarak çalışabilecek bir çocuk olmalıydı, ikincisi de öyle çocuklar bulmamız lazımdı ki hem naifliğini kaybetmemiş hem de iyi oyunculuk sergileyecek biri gerekiyordu. O arayı bulmak zordu. Ön çalışmalara, kast sürecine çok zaman ayırdık ama sonuçta çok iyi bir seçim yaptığımıza inanıyorum. Çocuk oyuncularımız da hem naiflikleri ile hem profesyonellikleri ile filme büyük katkı sundular."



Tokyay, izleyicilerin filmde kendi çocukluklarını görebilecekleri yorumunda bulunarak, "Seyircilerin daha çok çocukların naifliğini, hayata bakış açısını, kaybettiğimiz kendi naif bakışımızı göreceklerine inanıyorum. Küçük seyirci kitlesine de baktığımda kendilerini filmde göreceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Film, Avrupa'da 25 Mayıs'ta vizyona girecek



Yapımcılığını "Galibarda Fikir Sanat" adına üstlenen Miraç Kazancı da filmde çocukların gözünden, dini bir mevzuyu naif bir şekilde ele aldıklarını dile getirdi.



Kazancı, filmin dini bir film olmadığına vurgu yaparak, "Amacımız asla dini film yapmak değil. Böyle bir iddiamız yok. Sadece içeriği dinidir. Zaten bu topraklarda yaşayan bizlerin en önemli değerlerini filmlere, hikayelere, şiirlere koyduğumuz zaman bir ahlaki çatı oluşuyor. Fakat bu da bazı kesimlerde dini iş gibi adlandırılıyor." şeklinde konuştu.



Yapımda Irak ve İran sinemasından etkilendiklerinin altını çizen Kazancı, "Bu tarz hikayeler Irak ve İran sinemasında çocuklar üzerinden işleniyor ama onlar bu noktada bizden bir tık daha öndeler. Sadece içeriği dini bir mevzu ama başka bir film olsaydı, yine benim filmimde camiye giden çocuklar, cüz okuyan çocuklar olurdu. Çünkü ben bu topraklarda yaşadım. Ben de çocukken camiye gittim, cüz okudum, muzırlık yaptım." dedi.



Miraç Kazancı, sinema sektöründe 'yaratıcı yapımcı' kavramının yer alması gerektiğine de dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz yaratıcı yapımcı ile finansör yapımcıyı birbirinden ayrıştırmaya çalışıyoruz. Finansör yapımcılar günümüzde parasal olarak gücü olan herkesin yapabileceği işler. Hollywood'da ve Avrupa'da işin senaryo matematiği ile uğraşan, yönetmen sürecine giren, özellikle kurgu kısımlarında etkili bir şekilde yol alan yaratıcı yapımcı kısmı var. Biz de projelerimizde böyle bir kuşatıcılık yaptık. Diriliş Ertuğrul'daki Mehmet Bozdağ kardeşimizin hem yapımcı olması hem senaryo yazması gibi. Böyle yapımcıların çoğalmasını canı gönülden istiyoruz."



Kazancı, film için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT TV Filmleri Projesi'nden destek aldıklarını aktararak, bütçe olarak yapıma iki milyon lira harcadıklarını söyledi.



Uluslararası film festivallerine de katılacaklarını aktaran Kazancı, "Arap dünyasında, Orta Doğu festivallerine gitmeyi düşünüyoruz. 25 Mayıs'ta Avrupa'da vizyondayız. Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Azerbeycan'da yaklaşık olarak 30 salonda gösterime gireceğiz. Film şu anda Felemenkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Azerbaycan Türkçesi olarak 6 dile de çeviriliyor." ifadelerini kullandı.



Filmin baş karakterlerinden Meltem Miraloğlu da çekimlerin keyifli geçtiğini ve güzel bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.



Miraloğlu, yapımda Ufuk Bayraktar ile beraber uyumlu bir performans sergilediklerini belirterek, sinema filmlerinin yanısıra uzun süreli bir dizi projesinde yer almak istediğini sözlerine ekledi.



Filmin başrolünde yer alan çocuk oyuncu Arda Şahin ise çekimlerin kendisi için zor ama eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Filmi ben çok beğendim. Herkese, özellikle çocuklara filmi tavsiye ederim. Çocukların hayal dünyasını güçlendirecek bir film bence. Senaryoyu ben de ilk okuduğumda Miraç hadisesini merak ettim ve anneme sordum. Annem anlattı ben de bu olay hakkında biraz araştırma yaptım. Hikayeyi de çok sevdim ve direkt filmde yer almayı kabul ettim." dedi.



Film hakkında



Macera ve komedi türündeki film, Hz Muhammed'in miraca yükselişini çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.



Filmin oyuncuları arasında Miraloğlu ve Şahin'in yanısıra Ufuk Bayraktar, iki yıl önce vefat eden Oğuz Oktay ve çocuk oyuncu Emircan Çal yer alıyor.



Müziklerini ise Rafet El Roman yaptığı filmin hikayesi şöyle:



"Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün yedinci katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır."