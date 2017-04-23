Miraç Kandilinde Camiler Dolup Taştı

Adıyaman'da, Miraç Kandili dolayısıyla camiler adeta dolup taştı.



Adıyaman'da camilere sığmayan cemaat Miraç Kandilinde namazını cami avlusunda da kıldı.



Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandilinde eller semaya açılarak, dualar edildi. Adıyaman Merkez Ulu Camiinde yatsı namazı öncesinde verilen vaazın ardından kılınan Yatsı Namazı sonrasında dualar edildi.



Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından cami cemaatine süt dağıtıldı. - ADIYAMAN