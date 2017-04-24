Miraç Kandili Programı Düzenlendi - Izmir

İzmir İl Müftülüğünce Hüseyin İsabey Camisi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi.



Bornova ilçesindeki tarihi camide akşam namazına müteakip gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, mevlit ve ilahiler okundu.



İl Müftüsü Ramazan Muslu, recep ve şaban aylarının ramazana hazırlık mahiyetinde olduğunu belirterek, "Kandiller de bizi ramazan ayına hazırlayan mübarek gün ve gecelerdir. Bu ayları çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsek, inşallah ramazan ayından daha çok istifade edebiliriz. Rabbimiz bizleri ramazana ve bayrama ulaştırsın." diye konuştu



Program, yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.



Vatandaşlara, program sonunda lokum ikram edildi.