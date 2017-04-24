Miraç Kandili Programı Düzenlendi - Balıkesir

Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.



Altıeylül ilçesindeki İmam Birgivi Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.



Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.



Cami çıkışında vatandaşlara, Altıeylül Belediyesince Osmanlı şerbeti ikram edildi.