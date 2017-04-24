Miraç Kandili Programı Düzenlendi - Balıkesir

Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Miraç Kandili Programı Düzenlendi - Balıkesir

Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Altıeylül ilçesindeki İmam Birgivi Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara, Altıeylül Belediyesince Osmanlı şerbeti ikram edildi.

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