Miraç Kandili Programı Düzenlendi - Balıkesir
Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Balıkesir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Altıeylül ilçesindeki İmam Birgivi Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.
Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
Cami çıkışında vatandaşlara, Altıeylül Belediyesince Osmanlı şerbeti ikram edildi.