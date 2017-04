Miraç Kandili'ne Doğru

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çelik, mesajında, miracın insanlığın kurtuluşu için gönderilen Hazreti Muhammed'in yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirtti.



Miracın Hazreti Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Her şeyden önce Miraç, başta Efendimiz aleyhisselat-ü vesselam olmak üzere her bir Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O'nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili'nin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, Kastamonulu hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. "