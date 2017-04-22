Miraç Kandili'ne Doğru

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Demir, mesajında, Miraç Kandili'ni bir kez daha karşılamanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.



Miraç Kandili'nde Hz. Muhammed'in kutlu yolculuğunun anlamının kavraması gerektiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Manevi iklim olan Miraç Kandili'ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz."