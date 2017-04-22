Miraç Kandili'ne Doğru
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydın mesajında, miracın, Hazreti Muhammed'in bütün insanlığı temsilen Allah'ın huzuruna kabul edildiği mukaddes bir yolculuk olduğunu belirtti.
Miracın mukaddes bir gece olduğunu ifade eden Aydın, "Bu duygu ve düşüncelerle, Kastamonu Üniversitesi olarak Miraç Kandili'nin üniversitemize, ilimize, ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur getirmesini temenni eder, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." dedi.