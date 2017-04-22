Miraç Kandili'ne Doğru
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay ve KTSO Meclis Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu mesaj yayımlayarak Miraç Kandili'ni kutladı.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay ve KTSO Meclis Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu mesaj yayımlayarak Miraç Kandili'ni kutladı.
Belediye Başkanı Çalışkan, kandil gecelerinin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti.
Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği miraç gecesinin, Müslümanlar'ın inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu bildiren Çalışkan, şunları kaydetti:
"Dünyanın ve insanlığın geleceği için maddi refah ve ekonomik kalkınma mücadelesi kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Bütün insanlığın selameti, iyiliği, barışı, dostluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti yüceltmek için çalışmalıyız. İnanıyorum ki bu kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizin ve insani hasletlerimizin hatırlanmasına vesile olacaktır. Bu vesile ile 23 Nisan Pazar gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Toktay ve Alkan ortak yayımladıkları mesajda, kandillerin, insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, barışın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı nadide geceler olduğunu belirttiler.
Mesajda, "Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Miraç Kandili'nizin, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya, ülkemizin kalkınması ve milletimizin mutluluğuna vesile olması temennisiyle tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız." ifadeleri yer aldı.
AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ise bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişme anlamını taşıdığını belirtti.
Ünlü, şunları kaydetti:
"Miraç gecesinde yüce dinimiz İslam'ın 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' prensibini hatırlayıp, gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin İslam aleminin birliği, dirliği ve beraberliğine, insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyor, Karamanlı hemşehrilerime en kalbi duygularımla selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da mesajında müminler için "arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme" anlamına gelen Miraç Kandili'ni bol dua ve ibadet ile değerlendirmek gerektiğini kaydetti.
Kandilin tüm insanlığın yaşadığı sıkıntıların son bulmasına vesile olması temenni eden Muğlu, yapılacak ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan diledi ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.