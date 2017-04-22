Miraç Kandili'ne Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Mübarek Miraç Kandili'nin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını güçlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hotar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, içerisinde büyük hikmetler barındıran Miraç Kandil'ine ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Hotar, şunları kaydetti:



"Bu güzel günde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dünyanın ve insanlığın geleceği için maddi refah ve ekonomik kalkınma mücadelesi kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Mübarek Miraç Kandili'nin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını güçlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum."