Miraç Kandili'ne Doğru

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Altay, mesajında, üç ayların manevi değeri yüksek, önemli gecelerle taçlandığını ifade etti.



Miraç'ın insanın manevi yükselişini, çıkışını, Allah'ın kullarına sunduğu lütuf ve hikmeti ifade ettiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:



"Miraç, Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya kutsal yolculuğu, yükselişidir. İçinde, inananlar için müjde, hikmet, lütuf, aşk olan isra ve Miraç ile Allah, insanlara ulvi mesajlar vermiştir. Allah'ın peygamberimize ve ümmetine sunduğu manevi bir lütuf olan miraç ile verdiği mesajın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız."