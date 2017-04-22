Miraç Kandili'ne Doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Akyürek, mesajında, Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Miraç'ın, bütün beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa ve en yüce mertebeye terakki ediş olduğunu vurgulayan Akyürek, şunları kaydetti:



"Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimiz'in kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışalım. Miraç hadisesi, içinde bulunduğu derin anlam ve ifadelerle müminlere düşünme ve algılama imkanı ile Allah'a olan iman ve Hz. Peygamber'e bağlılıklarını pekiştiren bir sınavdır. Savaşların, acıların, doğal afetlerin yaşandığı dünyamızda insanoğlunun Miracı kendi içinde yaşaması büyük önem taşımaktadır. Mübarek üç ayları ve Kutlu Doğum'un manevi atmosferini de yaşadığımız bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."