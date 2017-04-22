Miraç Kandili'ne Doğru

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yarın gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gümrükçüoğlu, mesajında, Miraç gecesinin Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belitti.



Kandil gecelerinin, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Miraç Kandili de böylesi gecelerden biridir. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanlar'ın inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dünyanın ve insanlığın geleceği için maddi refah ve ekonomik kalkınma mücadelesi kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Bütün insanlığın selameti için iyiliği, barışı, dostluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti yüceltmek için çalışmalıyız. İnanıyorum ki bu kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizin ve insani hasletlerimizin hatırlanmasına vesile olacaktır."



Gümrükçüoğlu, Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.