Miraç Kandili'ne Doğru

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Rektör Şahin, mesajında, "İnsan idrakinin aciz kaldığı ve Peygamberimizin (s.a.v) hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah'ın sevgili resulünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsandır." ifadesini kullandı.



Şahin, şunları kaydetti:



"Miraç gibi kutsal gün ve geceler, bizlere ferdi ve içtimai hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, yenileme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma fırsatı ve imkanı vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandili'nin, başta Konya olmak üzere bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum."