Miraç Kandili'ne Doğru

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.





Başkan Tutal, mesajında, "Miraç, alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili peygamberimizin (s.a.v) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi bir yolculuktur." ifadesini kullandı.



Tutal, şunları kaydetti:



"Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce Peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun."