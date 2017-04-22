Miraç Kandili'ne Doğru

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayımladı.



Başkan Akdoğan, mesajında, mübarek üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.



Miracın birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerden birisi olduğunu vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:



"Miraç bir yükseliştir. Sevgili Peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak çok iyi bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı bilmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Yüce Mevladan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir. Kandil geceleri, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği gibi kulun Allah'a daha çok yakınlaşmasını da sağlar. Mübarek üç aylar içerisinde idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum."