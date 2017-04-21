Miraç Kandili'ne Doğru

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Miraç kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Pektaş, mesajında, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı kandillerin birlik ve beraberliği pekiştirmek, manevi iklimi tazelemek, anlaşmazlıkları ve ayrılıkları bir kenara bırakmak için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Miracın, Hz. Peygamberin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğuna işaret eden Pektaş, "Miracın özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık ve yüce mertebelere erişme vardır. İnanıyoruz ki, bu kandil gecesi, manevi değerlerimizin ve müminler arasında kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise Miraç Kandilinin insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını dileyerek Gümüşhane halkının kandilini kutladı.



İl Emniyet Müdürü Orhan Kar da mesajında, vatandaşların kandilini kutlayarak şehitlere rahmet diledi.