Miraç Kandili'ne Doğru

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) Kütahya Şubesi Başkan Vekili Ülfet Balon, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.





Balon, Miraç'ın hem Hazreti Peygamberin bir mucizesi hem de o zamana kadar sıkıntı içinde olan Müslümanların en büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.





Hazreti Peygamberin Miraç gecesinde Allah'ın huzuruna kabul edilmesinin ardından Müslümanların Peygambere bağlılığının bir kat daha arttığını dile getiren Balon, mesajında şunları kaydetti:



"İnsanlık ufkunun açılıp önündeki engellerin kaldırıldığı peygamberle birlikte insanlığın yükseklere ulaşabileceği bir dönüm noktasıdır. Miraç olayının gerçekleştiği Mescidi Aksa ve çevresin de bu gün huzursuzluk hat safhalara ulaşmış durumda. Bu gece hürmetine bu beldelerle birlikte dünyanın her yerine huzur, sükun ve barışın hakim olmasını temenni ediyoruz. Bugün daralan ruhlarımızın bir nebze rahatlayıp nefes alabilmesi için böyle mübarek geceleri fırsat bilip değerlendirmeli, bu günlerde aramızdaki dargınlık, kırgınlık ve huzursuzlukları gidermek için gayret sarf etmeliyiz."



Miraç gecesinin dua ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Balon, Miraç gecesinin İslam aleminin birlik ve bütünlüğüne vesile olması temennisinde bulundu.