Miraç Kandili'ne Doğru

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Hastaoğlu, mesajında, kandil gecelerinin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğunu ifade etti.



Hastaoğlu, şöyle devam etti:



"Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve tüccarımızın, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum."



Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in mesajı



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.





Yüksel, mesajında, bu mübarek gün ve gecelerin, iman, ibadet ve ahlak bakımından insanlara kendisini yenileme sunduğunu kaydetti.



Yüksel, "Bu mübarek gecede yüce Allah'a açılan ellerin ve yapılan duaların, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.