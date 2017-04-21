Miraç Kandili'ne Doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Şahin, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği, paylaşma, dostluk ve dayanışma duygularını arttıran kandillerin insanların ruh, anlam ve gönül dünyasına ışık tuttuğunu ifade etti.



Kardeşliğe ihtiyaç olan bugünlerde kandillerin daha da önem kazandığını belirten Şahin, bu gece kırılan kalpleri onarmak ve unutulanları hatırlamak gerektiğini anlatarak, "Bu gece hürmetine yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırıları altındaki İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönmesi için Rabbime dua ve niyaz ediyorum. Bu kutlu gün vesilesiyle dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını temenni ederim. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.