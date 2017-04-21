Miraç Kandili'ne Doğru

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Hazırlar, mesajında, 23 Nisan Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili'nin idrak edileceğini bildirdi.



Hazreti Peygamberin Miraç gecesinde Allah'ın huzuruna kabul edildiğini hatırlatan Hazırlar, şunları kaydetti:



"Recep ayının 27'nci gecesinde gerçekleşen İsra ve Miraç, sevgili Peygamberimizin önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yüce mevlanın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. Miraç, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları kuvvetlendiren, Müslümanların gönül dünyalarını güçlendiren, sıdk ve imanlarını pekiştiren, kardeşlik şuurunu yaşatan, müminleri eğiten, onlara değer kazandıran bir okuldur."



Ülkemizin ve İslam dünyasının zor günlerden geçtiğine, nice ocakların söndüğüne, fitne, fesat ve tefrika ateşinin İslam coğrafyasını kasıp kavurduğuna, terörün, şiddetin, vahşetin, dehşetin giderek tırmandığına işaret eden Hazırlar, "Milyonlarca Müslümanın yurdundan, yuvasından, evinden barkından edildiği, çoluk çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden on binlerce masum insanın hayatını kaybettiği şu günlerde bu geceleri bir fırsat bilerek hem kavli, hem kalbi hem de fiili dua ve niyazlarımızla halimizi Rabbimize arz etmeliyiz." ifadelerini kullandı.