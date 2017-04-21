Miraç Kandili'ne Doğru

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çimen, mesajında, kandil gecelerinin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti.



Milletin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Miraç Kandili'nin de böyle bir gece olduğunu vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:



"Miraç Kandili alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."