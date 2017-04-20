Miraç Kandili'ne Doğru

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Müftü Çelik, kutlama mesajında, bu gece vesilesiyle kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unutulanları bir daha hatırlamak ve manevi kayıpları tekrar bulmaya çalışmak gerektiğini ifade etti.



Daha güzel ve güvenli bir dünya, daha erdemli ve daha esenlikli bir hayat için, Miraç Kandili'ni bu güzelliklere bir yükseliş yapmak gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Bu gece miracın ruhunu, manasını, hikmetini ve evrensel mesajlarını yeniden düşünelim.

Bu geceyi ihya etmek ve gönül dünyamıza katkı sağlamak için, İl Müftülüğümüz tarafından 23 Nisan 2017 Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece Miraç Kandili münasebetiyle akşam namazından sonra Şahinbey ilçesinde Ulu Cami ile Şehitkamil ilçesinde Karşıyaka Hazreti Ömer Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve kandil programı icra edilecek. Tüm halkımızı aile fertleriyle beraber bu programlarımıza davet ediyorum."