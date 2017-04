Miraç Kandili'nde Kırtık Mezarlığına Ring Seferi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla her hafta cuma günü gerçekleştirilen Kırtık Mezarlığı ring seferlerinin pazar günü de gerçekleştireceği bildirildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, her cuma Kırtık Mezarlığı'nda vefat eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar için mezarlık girişinden kabristanın içine kadar otobüs ring seferi gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ring hizmetinin 23 Nisan Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde de gerçekleştirileceği bildirildi. Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Miraç Kandili'nde ebediyete intikal etmiş yakınlarını ziyaret etmeye gelecek vatandaşlarımız, her cuma rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ring seferimizden pazar günü de yararlanabileceklerdir. Ring seferimiz mezarlık girişinden başlayarak, kabristanın iç kısımlarına kadar vatandaşlarımızı taşımaktadır. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ederiz" denildi. - MANİSA