Miraç Kandili'nde Eyüp Sultan Camii'ne Akın Ettiler

MİRAÇ Kandili nedeniyle çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Hz. Muhammed'in Allah huzuruna kabul edildiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, aileleriyle birlikte şehir içinden ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi Eyüp Sultan Camii'nde buluştu. Camiyi dolduranlar, akşam namazını kılıp dua etti. Camiye sığmayan ziyaretçiler için dışarıda hazırlanan bölümde ibadet etmeleri sağlandı.



- İstanbul