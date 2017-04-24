Miraç Kandili'nde Camiler Doldu Taştı, 10 Bin Lokum İkram Edildi

Miraç kandilinde Bozüyük'te camiler inananlar tarafından dolup taşarken, Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki camilerde lokum ikramında bulundu.



Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili tüm İslam dünyasında olduğu gibi Bozüyük'te de kutlandı. Kasımpaşa Camii'nde Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Miraç Kandili'ni, peygamberimizi ve onun güzel ahlakını anlatırken, yatsı namazı sonrasında Bozüyük Belediyesi tarafından cami çıkışlarında cemaate lokum dağıtıldı. 10 bin adet lokumun ikram edildiği Miraç Kandili'nde belediye görevlileri, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına vatandaşların kandilini kutladı. - BİLECİK