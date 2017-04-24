Miraç Kandili - Mardin/muş/elazığ/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MARDİN Fuat Yağcı Camisinden detaylar Cemaatten detaylar Zeynel Tepe ile röportaj MUŞ Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un konuşması Cemaatten detaylar Dua edilmesi ELAZIĞ Namaz kılan vatandaşlardan detaylar Dua edilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ŞIRNAK Namaz kılan vatandaşlardan...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
MARDİN
Fuat Yağcı Camisinden detaylar
Cemaatten detaylar
Zeynel Tepe ile röportaj
MUŞ
Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un konuşması
Cemaatten detaylar
Dua edilmesi
ELAZIĞ
Namaz kılan vatandaşlardan detaylar
Dua edilmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
ŞIRNAK
Namaz kılan vatandaşlardan detaylar
Dua edilmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Miraç Kandili
Elazığ
Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
Programa katılanlara gül suyu, lokum ve süt dağıtıldı.
Mardin
Mardin'in Artuklu ilçesinde Ulu, Fuat Yağcu ve Kuba camilerinde program düzenlendi.
Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlikte dua edildi, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
Vatandaşlardan Mahsum Tunç, yaptığı açıklamada, Miraç gecesinin İslam aleminin gönül dünyasını güçlendirdiğini söyledi.
Miraç Kandili ve içinde bulunulan mübarek ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Tunç, "Bu mübarek günde Rabbimizden temennimiz, bölgemize, ülkemize huzur ve barışın hakim olmasıdır." dedi.
Zeynel Tepe ise ülkede huzurun hakim kılınması için dua etiklerini belirterek, bu gecenin bütün İslam alemine mutluluklar getirmesini diledi.
Programın ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce vatandaşlara süt dağıtıldı.
Şırnak
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hazreti Nuh Nebi Cami ve tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Programda, Kur'an-ı Kerim, Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu.