Miraç Kandili - Mardin/muş/elazığ/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

MARDİN

Fuat Yağcı Camisinden detaylar

Cemaatten detaylar

Zeynel Tepe ile röportaj

MUŞ

Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un konuşması

Cemaatten detaylar

Dua edilmesi

ELAZIĞ

Namaz kılan vatandaşlardan detaylar

Dua edilmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti

ŞIRNAK

Namaz kılan vatandaşlardan detaylar

Dua edilmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti



Miraç Kandili



Elazığ



Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.



Programa katılanlara gül suyu, lokum ve süt dağıtıldı.



Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesinde Ulu, Fuat Yağcu ve Kuba camilerinde program düzenlendi.



Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlikte dua edildi, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.



Vatandaşlardan Mahsum Tunç, yaptığı açıklamada, Miraç gecesinin İslam aleminin gönül dünyasını güçlendirdiğini söyledi.



Miraç Kandili ve içinde bulunulan mübarek ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Tunç, "Bu mübarek günde Rabbimizden temennimiz, bölgemize, ülkemize huzur ve barışın hakim olmasıdır." dedi.



Zeynel Tepe ise ülkede huzurun hakim kılınması için dua etiklerini belirterek, bu gecenin bütün İslam alemine mutluluklar getirmesini diledi.



Programın ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce vatandaşlara süt dağıtıldı.



Şırnak



Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hazreti Nuh Nebi Cami ve tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Programda, Kur'an-ı Kerim, Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu.