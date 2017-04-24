Miraç Kandili Kırcaali'de İdrak Edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve buradan göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili, Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde yüzlerce soydaşın katıldığı programla idrak edildi.



Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen kandil programına, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Cem Kürşat Hasanoğlu ve Yunus Şahin, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Bursa'dan mevlit için gelen birçok hafız katıldı.



Kırcaali Merkez Camiinde akşam namazının ardından başlayan kandil programında konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, "Bu akşam dinimiz adına çok önemli bir gece. Mescid-i Aksa'daki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için, Suriye'de akan kanın durması için dua edelim. Balkanlar'da ve tüm dünyada barışın gelmesi için dua edelim. Buradaki soydaşlarımızın varlığını önemsiyoruz. Çünkü sizler Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk ve işbirliğinin temel taşlarısınız. Sizler sıkıntısız ve rahat içinde yaşarsanız, bu dostluk ve işbirliği daha da güçlenir" dedi.



Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş de yaptığı konuşmada, "Bizler 25 yıl öncesine kadar böyle bir programı rüyamızda bile göremezdik. Bu sebepten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bu ibadetlere çok hasret kalmıştık. Camimiz dolup taştı. Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin ve bütün dünyadaki Müslümanların kandilini kutluyorum" diye konuştu.



Kırcaali Müftülüğü Kuran Kursu öğrencilerinin okuduğu ilahileri ile başlayan program ardından Bursa'dan katılan imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'dan gelen din görevlileri İbrahim Gürkan, Bilal Aydın, Adnan Konuş ve Şemsettin Çoban'ın okuduğu Mevlid-i Şerif programında Peygamber Efendimiz'in (SAV) hayatı ve onun 'El Muslih' yönü anlatıldı.



Hafızların okuduğu ilahiler ile kandil programı huşu içinde idrak edildi. Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş'in yaptığı duanın ardından program, pilav ikramı ile sona erdi. - BURSA