Miraç Kandili - Kastamonu/
- KASTAMONU Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinden görüntü Mevlitten detaylar Camideki çocuklardan detaylar SİİRT Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde cemaat detayları KASTAMONU/SİİRT - Kastamonu ve Siirt'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
- KASTAMONU
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinden görüntü
Mevlitten detaylar
Camideki çocuklardan detaylar
SİİRT
Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde cemaat detayları KASTAMONU/SİİRT - Kastamonu ve Siirt'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.