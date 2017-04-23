Miraç Kandili - Kastamonu/

- KASTAMONU

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinden görüntü

Mevlitten detaylar

Camideki çocuklardan detaylar

SİİRT

Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde cemaat detayları KASTAMONU/SİİRT - Kastamonu ve Siirt'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.