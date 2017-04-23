Miraç Kandili - Kahramanmaraş/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: KAHRAMANMARAŞ Camiden detay Namaz öncesi cemaatten detay Cemaatin camiye girmesi Namazdan detay VAN Ulu Cami girişi Kur'an okuyanlardan görüntüler Camiden genel detaylar İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın vaaz vermesi Namazdan görüntüler KAHRAMANMARAŞ/VAN - Kahramanmaraş tarihi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
KAHRAMANMARAŞ
Camiden detay
Namaz öncesi cemaatten detay
Cemaatin camiye girmesi
Namazdan detay
VAN
Ulu Cami girişi
Kur'an okuyanlardan görüntüler
Camiden genel detaylar
İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın vaaz vermesi
Namazdan görüntüler KAHRAMANMARAŞ/VAN - Kahramanmaraş tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek, Miraç Kandili'ni idrak etti. Van'da Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Camisinde İl Müftüsü Nimetullah Arvas vaaz verdi.