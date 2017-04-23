Miraç Kandili - Kahramanmaraş/

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KAHRAMANMARAŞ

Camiden detay

Namaz öncesi cemaatten detay

Cemaatin camiye girmesi

Namazdan detay

VAN

Ulu Cami girişi

Kur'an okuyanlardan görüntüler

Camiden genel detaylar

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın vaaz vermesi

Namazdan görüntüler KAHRAMANMARAŞ/VAN - Kahramanmaraş tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek, Miraç Kandili'ni idrak etti. Van'da Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Camisinde İl Müftüsü Nimetullah Arvas vaaz verdi.