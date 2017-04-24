Miraç Kandili Idrak Edildi
- Merkez Ulu Cami'nden detaylar Cami imamının Kuranı Kerim okuması İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani vaaz vermesi BİTLİS - Bitlis Merkez Ulu Cami'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.
- Merkez Ulu Cami'nden detaylar
Cami imamının Kuranı Kerim okuması
İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani vaaz vermesi BİTLİS - Bitlis Merkez Ulu Cami'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Merkez Ulu Camisi ve imdeki camilere akın etti. Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani vaazında, Hz. Muhammed'in göğe yükselişi ve ibadetin önemini anlattı.