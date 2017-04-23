Miraç Kandili Dualarla İhya Edildi

Miraç Kandili dualarla ihya edildi



MARDİN - Mardinliler, Miraç Kandili'ni camilerde namaz ve dua ile ihya etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüdüğü ve buradan göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'ni Mardinliler camileri doldurarak ihya etti. Kur'an tilaveti ile başlayan programda; Kürtçe Mevlidi Şerif okundu, Kürtçe ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi.

Geceyi Halilurrahman Camii'nde ihya eden vatandaşlar, bu gece ve buna benzer gecelerin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu ifade eden şunları söyledi:

"Bu tür geceler biz Müslümanlar için fırsattır. Gaflete kapılıp, bu tür gecelerin ehemmiyetini unutmayalım. Peygamberimize hediye edilen namaz ibadetini iyi anlamlı ve bizler de her sıkıntılı anlarımızda namaz ile Allah'a (cc) yaklaşmalıyız."

Okunan Mevlidi Şerif ve seslendirilen ilahilerin ardından eller dualar için açıldı ve yapılan dualara hep bir ağızdan 'Amin' denildi.

Gecenin sonunda ise çeşitli ikramlarda bulunuldu.