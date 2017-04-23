Miraç Kandili Cizre'de Dualarla İhya Edildi

Miraç Kandili, Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre ilçesinde de ilahiler, salavatlar ve dualar eşliğinde ihya edildi.



Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, Cizre'de ilahiler, salavatlar ve dualar eşliğinde ve büyük bir coşkuyla ihya edildi.



Cizre'de Dağkapı Mahallesinde bulunan Hz. Nuh Nebi Cami ve Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen Miraç Kandili programına 7'den 70'e çok sayıda Cizreli katıldı. Cizre Müftülüğü'nün katkılarıyla imamların okuduğu Kürtçe mevlit programı katılanları mest etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında Kürtçe İlahi Grubu ve din görevlileri tarafından Kürtçe mevlit okutuldu. Camide yer bulamayanlar avluda programı takip etti. Program, dualarla son bulurken, camiye gelen vatandaşlar programdan sonra Hz. Nuh Peygamber türbesini ziyaret ederek camiden ayrıldı. - ŞIRNAK