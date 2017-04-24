Gürün ve Şarkışla ilçelerinde, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Gürün Ulu Cami'de gerçekleşen programda Gürün Müftü Vekili Ömer Bayraktar, mübarek gecelerin dua ve ibadetle geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.



Vatandaşların kandillerini tebrik eden Bayraktar, "Bu özel gün ve gecelerde Allah'ın rahmetine sığınmalı, ona yalvarmalı, günahlarımıza karşılık ondan af dilemeliyiz. Peygamber Efendimiz'e bu gecede verilen müjdelere, hediyelere sahip çıkmalı, onun yolundan ayrılmamalıyız." dedi.



Kandil programına katılan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, cami çıkışında vatandaşların kandilini kutladı.



Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.



Şarkışla



Şarkışla ilçesinde ise Murat Cami'nde düzenlenen programda, Hamide Türkoğlu Hafızlık Yatılı Kuran Kursu öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.



Programda vatandaşlar dua okuyup ibadet etti.



Programa Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve vatandaşlar katıldı.