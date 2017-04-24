Kumluca ilçesinde Miraç Kandili programı düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda Kumluca Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından hazırlanan gecede, ilk olarak Şirlengiç Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler ilahi ve Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra din görevlileri tarafından salavat ve Kuran-ı Kerim okundu.



İlçe Müftüsü Hacı Kahraman programda yaptığı konuşmada, Miraç'ın kelime olarak yükselmek, merdiven, yükseklere çıkmak anlamına geldiğini, bu vesileyle yapacakları dua ve niyazlarla beklentilerinin takvada yükselmek olduğunu söyledi.



Kahraman, "Cenabı Allah hepimizi bu gecenin feyzinden nasiplenen kullarından eylesin. Peygamber efendimizin bir hadisi şeriflerinde bahsettiği gibi, bizlerin miracı namazdır. Namaz hem ferdi hem de toplumsal huzura ermenin adıdır. Bu gecenin düzenlenmesinde desteği bulunan herkese teşekkür ederken, Miraç Kandil'iniz mübarek olsun." dedi.



Konuşmanın ardından yapılan duayla program sona erdi. Programa Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.