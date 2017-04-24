Ilgın ilçesi tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde bulunan tarihi Kurşunlu Camisi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi.



İlahi, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçleri için dua edildi.





Camide vatandaşlara ilçe vaizi Selman Konuk tarafından bu özel gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verildi.





Edilen duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara kandil simidi, çikolata ve lokum ile gül suyu ikram edildi.