Miraç Kandili dolayısıyla Kütahya'da vatandaşlar camilere akın etti.



Kandil nedeniyle camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, camideki vaazında, miraç gecesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Hazırlar, "Allah'tan başkasına kulluk etmemek, boyun eğmemek, başkasından yardım ve medet ummamak miraçın bize getirdiği değerlerdir. Anne babaya iyilik etmek, onlara 'öf' bile dememek. Yolda kalmışa, yoksula sahip çıkmak miraçın bize yüklediği sorumluluktur. Miraç ayrıca, israftan kaçınmak, harcamalarda dengeli davranmak, zinaya yaklaşmamak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymamak, hakkında bilgi sahibi olmadan bir konu hakkında söz söylememek ve böbürlenerek dolaşmamak gibi sorumluluklar getirmiştir." diye konuştu.



Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Hazırlar, bu gece bol bol dua edilmesi gerektiğini belirtti.



Hazırlar, kılınan yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar ettirdi.





Kütahya Belediyesi de namaz sonrası yaklaşık 5 bin kişiye helva dağıttı.